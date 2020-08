QNB Finans Finansal Kiralama : Tertip İhraç Belgesi 0 08/06/2020 | 11:24am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 22..04.2020 tarih ve 26/535 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Şirketimizin (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.) 'Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş' olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, Attachments Original document

