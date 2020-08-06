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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  QNB Finans Finansal Kiralama AS    QNBFL   TRAFFKRL91P0

QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA AS

(QNBFL)
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11:24aQNB FINANS FINANSAL KIRALAMA : Tertip İhraç Belgesi
PU
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QNB Finans Finansal Kiralama : Tertip İhraç Belgesi

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08/06/2020 | 11:24am EDT

QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 22..04.2020 tarih ve 26/535 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Şirketimizin (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.) 'Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş' olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Disclaimer

QNB Finans Finansal Kiralama AS published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 15:23:21 UTC
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11:24aQNB FINANS FINANSAL KIRALAMA : Tertip İhraç Belgesi
PU
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Financials
Sales 2019 11,4 M 1,56 M 1,56 M
Net income 2019 91,0 M 12,5 M 12,5 M
Net Debt 2019 4 684  645  645 
P/E ratio 2019 163x
Yield 2019 -
Capitalization 16 744 M 2 381 M 2 306 M
Capi. / Sales 2018 22,4x
EV / Sales 2019 1 719x
Nbr of Employees -
Free-Float 1,09%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Metin Karabiber General Manager & Executive Director
Sinan Sahinbas Chairman
Semra Karsu Assistant General Manager-Finance & Accounting
Adnan Menderes Yayla Non-Executive Vice Chairman
Ahmet Murat Alacakaptan Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA AS2 381
TOKYO CENTURY CORPORATION5.30%7 133
BOC AVIATION LIMITED-42.71%4 065
GRENKE AG-27.97%3 666
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.-14.87%3 589
GATX CORPORATION-23.40%2 221
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