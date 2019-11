Financials (CNY) Sales 2019 16 923 M EBIT 2019 7 022 M Net income 2019 4 937 M Debt 2019 31 662 M Yield 2019 5,02% P/E ratio 2019 4,22x P/E ratio 2020 3,71x EV / Sales2019 3,91x EV / Sales2020 3,45x Capitalization 34 585 M Chart RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends RED STAR MACALLINE GROUP C Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 4 Average target price 6,75 CNY Last Close Price 5,87 CNY Spread / Highest target 28,4% Spread / Average Target 15,0% Spread / Lowest Target 3,17% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. -2.25% 4 913 THE HOME DEPOT, INC. 26.89% 238 776 LOWE'S COMPANIES, INC. 27.98% 90 778 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD --.--% 7 272 KINGFISHER PLC -5.06% 5 311 SIAM GLOBAL HOUSE PCL --.--% 2 379