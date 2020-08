Regnon Spólka Akcyjna : Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r. 0 08/11/2020 | 05:28pm EDT Send by mail :

Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2020 Data sporządzenia: 2020-07-28 Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A. Temat Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów 'za', 'przeciw' i 'wstrzymujących się'. Zarządzono przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji na 30 dni wyznaczając termin podjęcia obrad na dzień 26 sierpnia 2020 r., godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej numer 6 lok. 3.

