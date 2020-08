Financials EUR USD Sales 2020 5 918 M 6 988 M 6 988 M Net income 2020 -45,5 M -53,7 M -53,7 M Net Debt 2020 148 M 175 M 175 M P/E ratio 2020 -60,0x Yield 2020 1,64% Capitalization 3 382 M 4 001 M 3 994 M EV / Sales 2020 0,60x EV / Sales 2021 0,51x Nbr of Employees 23 251 Free-Float 98,9% Chart RHEINMETALL Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends RHEINMETALL Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 15 Average target price 98,91 € Last Close Price 78,50 € Spread / Highest target 52,9% Spread / Average Target 26,0% Spread / Lowest Target 1,91% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Armin Papperger Chief Executive Officer Ulrich Grillo Chairman-Supervisory Board Helmut P. Merch CFO, Head-Finance, Controlling & IT Andreas Georgi Member-Supervisory Board Detlef Moog Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) RHEINMETALL -23.34% 4 001 CUMMINS INC. 17.47% 31 025 DORMAN PRODUCTS, INC. 9.93% 2 719 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION -18.02% 2 529 CUMMINS INDIA LIMITED -20.63% 1 618 DELPHI TECHNOLOGIES PLC 36.32% 1 510