Rompetrol Rafinare S A : Raport curent – Convocare AGOA din 18 (21) septembrie 2020

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018 Data raportului: 12.08.2020 ROMPETROL RAFINARE S.A. Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judeţul Constanţa Numărul de telefon: 0241/506100; 506553 Numărul de fax: 0241/506930; 506901 Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991 Cod Unic de Înregistrare: 1860712 Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC) Eveniment important de raportat: Decizia nr. 2 a Consiliului de Administraţie din data de 11 august 2020 cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 18 septembrie 2020 (21 septembrie 2020- a doua convocare). Consiliul de Administraţie al societăţii Rompetrol Rafinare S.A. ( denumită în continuare "Societatea" sau " RRC"), reunit în şedinţa din data de 11 august 2020, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, în data de 18 septembrie 2020 (prima convocare), de la ora 11:00, respectiv în data de 21 septembrie 2020 (a doua convocare), de la ora 11:00 pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 7 septembrie 2020, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, ca urmare a renunţării acestuia la mandat. 1 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunţare la acestă calitate

începând cu 1 octombrie 2020; Alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administraţie al Societăţii, după cum urmează: Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va

începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu 1 octombrie 2020 şi va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). Aprobarea datei de: (i) 6 octombrie 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24F/2017; şi (ii) 5 octombrie 2020 ca Data " Ex Date" , conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Membru al Consiliului de Administraţie, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societăţii, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, ambii avand posibilitatea submandatării de terţe persoane. Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din 18/21 septembrie 2020 şi documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a acestei adunări vor fi puse la dispoziţia acţionarilor în conformitate cu prevederile legale şi statutare aplicabile, începând cu data de 14.08.2020, atât în format electronic pe website-ul Societăţii www.Rompetrol-Rafinare.ro, Secţiunea Relaţia cu Investitorii subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/ Adunarea Generală a Acţionarilor din anul curent, cât şi în format fizic la sediul social al Societăţii. Având în vedere ultimele recomandări ale autorităţilor publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, Rompetrol Rafinare recomandă acţionarilor săi ca în măsura posibilului: - Să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website- ul Societăţii, mai degrabă decât în format fizic la Registratură; Să voteze prin corespondenţă, prin utilizarea Formularelor de Buletin de Vot prin corespondenţă; 2 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poştă sau prin curier la Registratură atunci când transmit

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii din 18/21 septembrie 2020 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a şi într-un ziar de largă răspândire. Convocarea AGOA a fost aprobată de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 11 august 2020. Anexă: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Rompetrol Rafinare la data de 18/21 septembrie 2020. Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. Saduokhas Meraliyev _____________ 3 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com CONVOCATOR Consiliul de Administraţie al societăţii ROMPETROL RAFINARE S.A., denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, având nr. de ordine în Registrul Comerţului Constanţa J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 11 august 2020, având în vedere solicitarea acţionarului semnificativ Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ("MEEMA"), deţinător al unui număr de 19.715.009.053 acţiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Societăţii, formulată prin adresa MEEMA - Cabinet Ministru nr. 7480/VDP/24.07.2020 (înregistrată sub nr. RRC 4978/ 28.07.2020), în temeiul art. 119 şi art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societăţii, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 18 septembrie 2020, de la ora 11:00 (ora României), la sediul Societăţii mai sus indicat, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 7 september 2020, considerată Data de Referinta pentru această adunare. Pentru cazul în care la data menţionată mai sus nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii pentru ţinerea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-adoua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 21 septembrie 2020, de la ora 11:00, ora României, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (în continuare "AGOA") are următoarea ordine de zi: Revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de

Administraţie al Societăţii, ca urmare a renunţării acestuia la mandat. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunţare la acestă calitate începând cu 1 octombrie 2020; 1 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administraţie al Societăţii, după cum urmează: Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu 1 octombrie 2020 şi va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). Aprobarea datei de: (i) 6 octombrie 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din

Legea nr. 24F/2017; şi (ii) 5 octombrie 2020 ca Data " Ex Date" , conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Membru al Consiliului de Administraţie, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societăţii, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, ambii avand posibilitatea submandatării de terţe persoane. Având în vedere ultimele recomandări ale autorităţilor publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, Rompetrol Rafinare recomandă acţionarilor săi ca în măsura posibilului: - Să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website- ul Societăţii, mai degrabă decât în format fizic la Registratură; Să voteze prin corespondenţă, prin utilizarea Formularelor de Buletin de Vot prin corespondenţă;

Documente aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA Începând cu data de 14 august 2020, convocatorul AGOA (disponibil în limba română şi limba engleză), materialele de şedinţă (documentele sau informaţiile vizând problemele/aspectele înscrise pe 2 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com ordinea de zi a AGOA), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în cadrul AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română şi limba engleză), formularele de Buletine de vot prin corespondenţă pentru participarea şi exprimarea votului acţionarilor în cadrul AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română şi limba engleză), Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei propuse pentru a fi aleasă ca membru al Consiliului de Administraţie, aceasta putând fi consultată şi completată în termenul menţionat în convocator şi proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii la sediul Rompetrol Rafinare S.A., (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa), camera 104, email: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020" în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 16:00 (ora României), şi vor putea fi descărcate de pe website-ul Societăţii www.rompetrol-rafinare.ro,Secţiunea Relaţii cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală a Acţionarilor an curent. Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi comunicată, începând cu data de 4 septembrie 2020, potrivit prevederilor legale. Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGOA Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii are/au dreptul, în condiţiile legii, să solicite Consiliului de Administraţie al Societăţii introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum şi/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 28 august 2020, ora 16:00 (ora României). Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea a doi noi membri ai Consiliului de Administraţie, acţionarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru cele 2 poziţii de noi membri ai Consiliului de Administraţie până la 28 august 2020, ora 16.00 (ora României). Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie se va afla la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul 3 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Societăţii (www.rompetrol-rafinare.ro), pagina Relaţii cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acţionarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 4 septembrie 2020, dată anterioară Datei de Referință. Propunerile vor fi însoţite de următoarele documente: propunerea propriu-zisă (sub semnatură autorizată şi ştampilă, unde este cazul); următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiţi la art. 2 alin.

(1) pct. 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, în original sau copie conformă cu originalul;

- documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal al acţionarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanţi, în original sau copie conformă cu originalul; Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat şi semnat; copia certificată a actului de identitate al candidatului; declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă să fie înscris pe lista de candidaţi pentru poziţia de administrator al Societăţii şi respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administraţie şi îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale şi statutare pentru a deţine această calitate, semnată, în original. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, astfel încât să fie înregistrată ca primită la Registratura Societăţii până cel târziu la data de 28 august 2020, ora 16.00 (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa - cu menţiunea: " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020", respectiv fax la numărul: +40 241 50.69.01) în atenția doamnei Carmen Chiţu. Vă informăm că Registratura Societăţii este închisă în timpul zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 - 16:00, ora României (de luni până vineri). Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunării Fiecare acţionar, indiferent de participaţia la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societăţii până cel târziu la data de 28 august 2020, ora 16:00 (ora României) iar 4 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Societatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari prin postarea răspunsului pe website-ul Societăţii, www.rompetrol-rafinare.ro, la secţiunea Relaţii cu Investitorii/subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală a Acţionarilor an curent. Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii. Pentru exerciţiul valid al drepturilor acţionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi şi de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acţionarii vor transmite Societăţii următoarele documente: O copie a actului de identitate a acţionarului persoana fizica 1 / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică;

/ a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică; În cazul în care acţionarul/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu se regăseşte în lista acţionarilor la Data de Referinţă transmisă de Depozitarul Central S.A., acţionarul trebuie să transmită suplimentar unul din următoarele documente:

extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central

S.A. /respectivii intermediari.

in cazul in care acţionarul persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu a furnizat

Depozitarului Central S.A. informaţiile privind reprezentantul său legal (astfel încât acesta să se regasească în registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referinţă), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerţului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator şi transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă straină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină. Propunerile şi întrebările acţionarilor, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise: fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poştă sau servicii de curierat la sediul Societăţii menţionat la punctul a, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: " PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 18/21 SEPTEMBRIE 2020 - ÎNTREBARI";

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 18/21 SEPTEMBRIE 2020 - ÎNTREBARI"; fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - prin e-mail la adresa: 1 Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetăţenii români; paşaport / carte de identitate pentru cetăţenii Uniunii Europene; paşaport pentru cetăţenii străini non-UE 5 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020- PROPUNERI", respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020 - ÎNTREBĂRI". Dreptul acţionarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Data de Referinţă este data de 7 septembrie 2020. Numai persoanele care sunt acţionari ai Rompetrol Rafinare înregistraţi la această dată în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei AGOA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declaraţie pe propria răspundere dată de custode) cu restricţiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară, prin corespondenţă (pe bază de Buletin de vot prin corespondenţă). De asemenea, un acţionar poate fi reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă. Accesul în sala de şedinţe şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la data fixată pentru desfăşurarea prezentei AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acţionarul persoană fizică respectiv sau Declaraţia pe propria răspundere data de custode şi semnată de reprezentantul legal al acestuia. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică respectiv sau Declaraţia pe propria răspundere data de custode şi semnată de reprezentantul legal al acestuia. 6 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal, se constată în baza listei acţionarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A. În situaţia în care: i) acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/paşaport/ permis de şedere); ii) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionat în lista acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă straină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină. Acţionarii pot fi reprezentanţi în cadrul prezentei AGOA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziţie de Societate sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică care participă la AGOA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condiţiile menţionate mai jos. Informaţii privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenţă şi Declaraţiile pe propria răspundere sunt menţionate mai jos. (ii) Împuternicirile generale Acţionarii pot acorda o Împuternicire Generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale a acţionarilor Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, şi anume: este acţionar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul acţionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol

Rafinare, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acţionar; 7 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acţionar; este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acţionarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condiţiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generală. Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că: Împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului; Împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie: extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză. Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 16 septembrie 2020, ora 11:00 (ora României), menţionând pe plic în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020". Împuternicirile generale în copie certificate vor fi 8 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal al AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadaă care nu va putea depăşi 3 ani. Împuternicirile generale, însoţite de documentele aferente, pot fi transmise şi prin email cu semnătură electronica extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform reglementărilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 16 septembrie 2020, ora 11:00 (ora României), menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020". Verificarea şi validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranţă înscrisurile. (iii) Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă Formularele de împuternicire specială şi buletine de vot prin corespondenţă, atât în limba în română cât şi în limba engleză, se pot obţine de la sediul Societăţii, situat la adresa menţionată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA" sau pot fi descărcate de pe website-ul Societăţii, www.rompetrol-rafinare.ro, la secţiunea Relaţii cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/ Adunarea Generală a Acţionarilor an curent începând cu data de 14 august 2020. Împuternicirile speciale / Buletine de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau menţiunea "Abţinere"). Votul prin corespondenţă poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenţă şi de catre reprezentantul acţionarului, numai în situaţia în care acesta: a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevazută de reglementările legale şi termenul precizat în convocator, sau reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primate de la clienţii săi avand calitatea de acţionari la Data de Referinţă. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice se constată în baza listei acţionarilor Rompetrol Rafiinare SA primate de la Depozitarul Central S.A. În situaţia în care: i) acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/paşaport/ permis de şedere); ii) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionat în lista acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenţă (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA). 9 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză. Pentru punctele 4 şi 5 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondenţă dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate iar pentru punctele 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire specială/Buletin de vot prin corespondenţă dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate. Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondenţă dedicate punctelor 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de acţionari sau după caz, de reprezentanţii acţionarilor, cu opţiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau menţiune "Abţinere"), semnate, în original, însoţite de documentele aferente, se va introduce într-un plic închis, menţionând pe plic în clar "Confidenţial - Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 18/21 septembrie 2020" şi care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conţinând Imputernicirea specială/Buletinul de vot prin corespondenţă dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA şi documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu în data de 16 septembrie 2020, ora 11:00 (ora României), menţionând pe plic în clar "ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020". Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum şi conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel: împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondenţă dedicate punctelor 4 şi 5de pe ordinea de zi a AGOA, complette de acţionari sau, după caz, reprezentanţii acţionarilor cu opţiunile acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnate, având ataşată semnătura electronica extinsă, şi documentele aferente se vor transmite prin email, menţionând la subiect " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 18/21 septembrie 2020 ", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 16 septembrie 2020, ora 11:00 a.m; împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondenţă dedicată punctelor 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi completate de acţionari sau, după caz, de reprezentanţii acţionarilor cu opţiunile acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnate, având ataşată semnătura electronica extinsă, se vor transmite într-une-mail separat, menţionând la subiect "Confidenţial - Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 18/21 septembrie 2020", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 16 septembrie 2020, ora 11:00 a.m; Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă, în română şi/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societăţii/adresa de e-mail menţionată la paragraful anterior până la momentele 10 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com menţionate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în AGOA. În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societăţii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic şi originalul procurii speciale. Acţionarii sau, după caz, reprezentanţii acţionarilor, sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGOA. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţie prin metodele arătate la pct. a) începând cu data de 4 septembrie 2020. Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidenţei Formularelor de vot prin corespondenţă, precum şi verificarea şi validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranţă înscrisurile, precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi. (iv) Declaraţiile pe propria răspundere În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari ai Societăţii la Data de Referinţă. Instituţia de credit poate participa şi vota în AGOA în condiţiile în care prezintă o Declaraţie pe propria răspundere şi în care se precizează: în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA; instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii instituţiei de credit ce va reprezenta instituţia de credit în AGOA. Documentele ce însoţesc Declaraţia pe propria răspundere: un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaraţiei pe propria răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original, sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA);

copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii instituţiei de credit, nominalizate în Declaraţia pe propria răspundere, ce va reprezenta instituţia de credit în AGOA. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Declaraţia pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în original, însoţită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la 11 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta DocuSign Envelope ID: A023FD38-5930-4BB1-91E2-EB2E8D06B036 ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00 Bulevardul Navodari, nr. 215, + (40) 241 50 61 50 Pavilion Administrativ, fax: + (40) 241 50 69 30 Navodari, Judetul Constanta, office.rafinare@rompetrol.com ROMANIA www.rompetrol-rafinare.ro www.rompetrol.com registratura Societăţii până la data de 16.09.2020, ora 11:00, menţionând pe plic în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 18/21 SEPTEMBRIE 2020". Declaraţiile pe propria răspundere, semnate, însoţite de documentele aferente, pot fi transmise şi prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 18/21 SEPTEMBRIE 2020", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de 16.09.2020, ora 11:00 (ora României). Verificarea şi validarea Declaraţiilor pe propria răspundere depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranţă înscrisurile. *** La data convocării, capitalul social înregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 4.410.920.572,60 lei, şi este format din 44.109.205.726 acţiuni, acţiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 15:30 şi de pe website-ul Societăţii www.rompetrol-rafinare.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor/Adunarea Generală a Acţionarilor an curent. De asemenea, la adresa la adresa www. Rompetrol-Rafinare.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Preşedinte al Consiliului de Administraţie Saduokhas Meraliyev 12 Trade Registry No: J 13/534/1991 IBAN: RO22BACX0000000030500310 Fiscal Identification No: RO1860712 UniCredit Tiriac Bank - Constanta Attachments Original document

