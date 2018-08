China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, August 17 2018 Natural Rubber Turnover: 448,360 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,070 10,095 9,930 10,005 10,070 -65 42,598 132,388 Oct-18 10,140 10,140 9,990 10,070 10,060 10 28 176 Nov-18 10,190 10,230 10,070 10,140 10,215 -75 6,778 44,432 Jan-19 11,925 11,955 11,725 11,850 11,925 -75 364,824 310,184 Mar-19 - - - 11,995 12,055 -60 0 134 Apr-19 - - - 12,120 12,240 -120 0 90 May-19 12,280 12,330 12,115 12,225 12,290 -65 34,108 55,154 Jun-19 - - - 12,250 12,335 -85 0 52 Jul-19 12,500 12,500 12,385 12,450 12,480 -30 18 244 Aug-19 12,475 12,490 12,475 12,480 12,595 -115 6 6 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

