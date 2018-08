China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, August 21 2018 Natural Rubber Turnover: 937,652 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,070 10,720 10,025 10,335 10,020 315 82,648 104,898 Oct-18 10,080 10,690 10,080 10,440 10,075 365 18 172 Nov-18 10,210 10,855 10,135 10,455 10,165 290 18,588 44,258 Jan-19 11,915 12,650 11,800 12,180 11,825 355 770,442 346,850 Mar-19 12,680 12,925 12,680 12,760 12,080 680 8 136 Apr-19 - - - 12,870 12,185 685 0 90 May-19 12,265 13,050 12,180 12,555 12,200 355 65,926 60,630 Jun-19 12,500 13,095 12,500 12,840 12,340 500 10 54 Jul-19 12,830 13,135 12,830 12,995 12,450 545 10 242 Aug-19 13,140 13,140 13,140 13,140 12,350 790 2 6 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

