China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, August 24 2018 Natural Rubber Turnover: 575,048 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,500 10,685 10,395 10,595 10,615 -20 21,714 82,856 Oct-18 10,615 10,660 10,615 10,645 10,665 -20 8 162 Nov-18 10,675 10,840 10,530 10,750 10,750 0 9,068 43,352 Jan-19 12,360 12,625 12,330 12,505 12,540 -35 488,052 356,056 Mar-19 12,705 12,810 12,625 12,775 12,940 -165 28 158 Apr-19 - - - 12,815 12,815 0 0 88 May-19 12,700 12,985 12,700 12,865 12,890 -25 56,160 70,758 Jun-19 - - - 12,890 12,870 20 0 54 Jul-19 13,045 13,185 13,045 13,145 13,035 110 10 256 Aug-19 13,135 13,205 13,115 13,165 13,275 -110 8 44 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

