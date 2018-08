China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, August 28 2018 Natural Rubber Turnover: 646,406 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,640 10,640 10,395 10,535 10,630 -95 19,628 71,108 Oct-18 10,660 10,665 10,540 10,620 10,605 15 8 166 Nov-18 10,730 10,780 10,550 10,665 10,765 -100 9,468 43,426 Jan-19 12,500 12,560 12,220 12,395 12,510 -115 554,624 359,566 Mar-19 - - - 12,520 12,750 -230 0 158 Apr-19 - - - 12,650 12,815 -165 0 88 May-19 12,850 12,920 12,600 12,770 12,870 -100 62,656 75,324 Jun-19 12,700 12,700 12,700 12,700 12,945 -245 2 52 Jul-19 - - - 13,070 13,070 0 0 256 Aug-19 13,085 13,085 12,920 13,005 13,190 -185 20 48 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

