China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, August 29 2018 Natural Rubber Turnover: 388,880 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,420 10,535 10,420 10,475 10,535 -60 14,302 66,834 Oct-18 10,570 10,570 10,570 10,570 10,620 -50 4 166 Nov-18 10,565 10,685 10,565 10,625 10,665 -40 6,392 44,158 Jan-19 12,300 12,450 12,290 12,360 12,395 -35 328,332 353,200 Mar-19 12,520 12,580 12,520 12,560 12,520 40 6 156 Apr-19 - - - 12,650 12,650 0 0 88 May-19 12,670 12,815 12,665 12,730 12,770 -40 39,822 75,956 Jun-19 - - - 12,765 12,700 65 0 52 Jul-19 13,070 13,070 12,925 12,995 13,070 -75 4 256 Aug-19 12,990 13,070 12,980 13,035 13,005 30 18 54 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com