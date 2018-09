China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, September 5 2018 Natural Rubber Turnover: 385,288 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,400 10,400 10,250 10,300 10,275 25 4,664 40,446 Oct-18 10,425 10,425 10,425 10,425 10,265 160 4 160 Nov-18 10,380 10,470 10,365 10,405 10,410 -5 6,284 44,004 Jan-19 12,000 12,095 11,905 11,995 11,995 0 333,642 341,450 Mar-19 - - - 12,210 12,210 0 0 162 Apr-19 - - - 12,335 12,335 0 0 88 May-19 12,360 12,465 12,280 12,360 12,365 -5 40,616 84,538 Jun-19 - - - 12,465 12,465 0 0 48 Jul-19 12,565 12,575 12,475 12,540 12,570 -30 32 258 Aug-19 12,650 12,770 12,650 12,675 12,715 -40 46 58 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

