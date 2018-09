China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, September 13 2018 Natural Rubber Turnover: 514,520 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-18 10,370 10,675 10,370 10,550 10,415 135 1,042 12,024 Oct-18 10,405 10,590 10,405 10,540 10,475 65 28 156 Nov-18 10,575 10,795 10,555 10,690 10,515 175 9,016 42,914 Jan-19 12,280 12,485 12,205 12,345 12,160 185 448,040 333,082 Mar-19 12,445 12,645 12,445 12,540 12,405 135 16 160 Apr-19 12,570 12,700 12,570 12,650 12,590 60 6 88 May-19 12,605 12,820 12,560 12,680 12,490 190 56,322 86,942 Jun-19 12,795 12,835 12,595 12,755 12,650 105 32 54 Jul-19 12,905 12,905 12,890 12,900 12,710 190 6 254 Aug-19 12,915 13,080 12,915 13,015 12,840 175 12 64 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

