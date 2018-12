China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, December 25 2018 Natural Rubber Turnover: 542,448 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 11,085 11,120 10,660 10,875 11,010 -135 27,042 46,500 Mar-19 10,995 10,995 10,885 10,955 11,230 -275 16 140 Apr-19 11,190 11,190 11,035 11,110 11,445 -335 10 62 May-19 11,360 11,395 10,910 11,130 11,310 -180 459,396 339,836 Jun-19 11,435 11,475 11,150 11,330 11,390 -60 22 62 Jul-19 11,235 11,250 11,175 11,220 11,530 -310 6 240 Aug-19 11,370 11,370 11,370 11,370 11,660 -290 2 94 Sep-19 11,610 11,665 11,205 11,405 11,590 -185 55,806 75,332 Oct-19 11,305 11,385 11,300 11,345 11,795 -450 42 32 Nov-19 11,605 11,605 11,380 11,495 11,705 -210 106 392 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com