China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, December 26 2018 Natural Rubber Turnover: 200,012 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 10,850 10,860 10,780 10,810 10,875 -65 10,090 41,536 Mar-19 10,955 10,955 10,955 10,955 10,955 0 2 140 Apr-19 11,055 11,100 11,055 11,080 11,110 -30 14 60 May-19 11,055 11,105 11,025 11,065 11,130 -65 168,210 338,652 Jun-19 - - - 11,330 11,330 0 0 62 Jul-19 11,235 11,265 11,220 11,230 11,220 10 34 266 Aug-19 - - - 11,370 11,370 0 0 94 Sep-19 11,340 11,390 11,310 11,350 11,405 -55 21,614 75,790 Oct-19 - - - 11,345 11,345 0 0 32 Nov-19 11,525 11,525 11,450 11,485 11,495 -10 48 374 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

