China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, December 27 2018 Natural Rubber Turnover: 350,276 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 10,830 11,020 10,790 10,940 10,810 130 15,712 35,894 Mar-19 11,050 11,170 10,350 10,970 10,955 15 26 144 Apr-19 - - - 11,080 11,080 0 0 60 May-19 11,070 11,305 11,050 11,200 11,065 135 293,026 328,244 Jun-19 11,195 11,340 11,195 11,320 11,330 -10 26 62 Jul-19 11,400 11,430 11,400 11,420 11,230 190 62 270 Aug-19 11,415 11,520 11,415 11,490 11,370 120 8 94 Sep-19 11,355 11,600 11,335 11,495 11,350 145 41,344 80,046 Oct-19 11,400 11,400 11,400 11,400 11,345 55 2 32 Nov-19 11,485 11,735 11,485 11,640 11,485 155 70 398 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

