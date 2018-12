China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, December 28 2018 Natural Rubber Turnover: 298,196 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 10,965 11,075 10,920 10,995 10,940 55 17,730 28,462 Mar-19 11,110 11,140 11,085 11,110 10,970 140 6 146 Apr-19 - - - 11,160 11,080 80 0 60 May-19 11,240 11,375 11,200 11,290 11,200 90 244,632 322,472 Jun-19 - - - 11,320 11,320 0 0 62 Jul-19 - - - 11,420 11,420 0 0 270 Aug-19 - - - 11,580 11,490 90 0 94 Sep-19 11,515 11,680 11,490 11,585 11,495 90 35,772 82,712 Oct-19 - - - 11,490 11,400 90 0 32 Nov-19 11,685 11,785 11,660 11,715 11,640 75 56 400 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

