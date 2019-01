China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, January 3 2019 Natural Rubber Turnover: 351,290 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 10,990 11,180 10,990 11,115 10,980 135 4,836 25,108 Mar-19 11,220 11,335 11,200 11,260 11,090 170 18 140 Apr-19 - - - 11,240 11,160 80 0 60 May-19 11,290 11,485 11,285 11,400 11,280 120 310,712 335,950 Jun-19 11,540 11,540 11,540 11,540 11,360 180 2 56 Jul-19 - - - 11,585 11,440 145 0 272 Aug-19 11,595 11,610 11,595 11,600 11,575 25 4 94 Sep-19 11,580 11,755 11,570 11,690 11,570 120 35,684 85,328 Oct-19 - - - 11,500 11,500 0 0 32 Nov-19 11,735 11,895 11,710 11,815 11,705 110 34 418 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

