China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, January 8 2019 Natural Rubber Turnover: 334,712 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 11,425 11,485 11,335 11,430 11,500 -70 3,682 21,004 Mar-19 11,550 11,550 11,455 11,495 11,640 -145 10 156 Apr-19 11,615 11,615 11,590 11,600 11,795 -195 6 62 May-19 11,680 11,735 11,605 11,675 11,755 -80 293,944 354,876 Jun-19 11,720 11,805 11,690 11,755 11,860 -105 16 50 Jul-19 - - - 11,905 11,905 0 0 266 Aug-19 11,975 11,975 11,975 11,975 11,950 25 2 250 Sep-19 11,950 12,010 11,885 11,950 12,035 -85 37,002 95,780 Oct-19 - - - 12,050 12,050 0 0 30 Nov-19 12,110 12,145 12,090 12,110 12,175 -65 50 462 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

