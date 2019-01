China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, January 15 2019 Natural Rubber Turnover: 276,664 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-19 11,230 11,260 11,170 11,230 11,255 -25 536 8,840 Mar-19 11,400 11,400 11,400 11,400 11,440 -40 2 150 Apr-19 - - - 11,465 11,465 0 0 68 May-19 11,520 11,570 11,460 11,520 11,565 -45 236,888 357,940 Jun-19 - - - 11,670 11,670 0 0 46 Jul-19 - - - 11,840 11,885 -45 0 266 Aug-19 11,770 11,770 11,770 11,770 11,900 -130 2 260 Sep-19 11,775 11,835 11,730 11,785 11,835 -50 39,186 102,332 Oct-19 11,850 11,850 11,850 11,850 11,870 -20 2 30 Nov-19 11,880 11,975 11,875 11,920 11,970 -50 48 556 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

