China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, January 17 2019 Natural Rubber Turnover: 215,640 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Mar-19 - - - 11,530 11,530 0 0 144 Apr-19 - - - 11,600 11,600 0 0 66 May-19 11,620 11,690 11,570 11,630 11,620 10 181,098 360,240 Jun-19 11,730 11,735 11,730 11,730 11,615 115 20 44 Jul-19 11,780 11,795 11,705 11,765 11,740 25 46 250 Aug-19 11,855 11,855 11,840 11,845 11,820 25 4 256 Sep-19 11,845 11,925 11,790 11,865 11,845 20 31,346 107,638 Oct-19 11,885 11,885 11,885 11,885 11,850 35 2 30 Nov-19 12,005 12,060 11,960 12,025 11,990 35 114 674 Jan-20 12,900 12,945 12,850 12,900 12,885 15 3,010 7,910 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

