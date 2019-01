China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, January 22 2019 Natural Rubber Turnover: 457,724 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Mar-19 11,835 11,835 11,565 11,675 11,690 -15 24 144 Apr-19 11,825 11,825 11,680 11,740 11,600 140 12 68 May-19 11,840 11,885 11,550 11,710 11,820 -110 389,184 358,574 Jun-19 11,915 11,970 11,630 11,805 11,955 -150 22 50 Jul-19 - - - 11,965 11,965 0 0 242 Aug-19 11,850 11,850 11,850 11,850 12,000 -150 2 258 Sep-19 12,090 12,140 11,805 11,970 12,075 -105 65,174 115,094 Oct-19 11,990 11,990 11,990 11,990 12,115 -125 2 30 Nov-19 12,270 12,270 11,960 12,105 12,230 -125 76 736 Jan-20 13,115 13,170 12,890 13,025 13,085 -60 3,228 9,104 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

