China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, April 3 2019 Natural Rubber Turnover: 330,844 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Apr-19 - - - 11,550 11,550 0 0 34 May-19 11,400 11,490 11,400 11,455 11,345 110 80,848 137,058 Jun-19 11,585 11,585 11,540 11,565 11,435 130 36 458 Jul-19 11,620 11,665 11,615 11,640 11,560 80 22 264 Aug-19 - - - 11,675 11,605 70 0 364 Sep-19 11,705 11,810 11,700 11,765 11,670 95 237,312 369,158 Oct-19 11,920 11,920 11,800 11,870 11,760 110 34 78 Nov-19 11,915 11,950 11,890 11,920 11,825 95 102 1,850 Jan-20 12,990 13,085 12,955 13,040 12,935 105 12,484 44,616 Mar-20 13,110 13,175 13,110 13,145 13,045 100 6 10 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

