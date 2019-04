China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, April 18 2019 Natural Rubber Turnover: 516,308 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest May-19 11,390 11,435 11,160 11,300 11,445 -145 33,494 60,624 Jun-19 11,465 11,515 11,295 11,400 11,545 -145 50 580 Jul-19 11,530 11,595 11,350 11,470 11,610 -140 88 268 Aug-19 11,640 11,640 11,380 11,495 11,625 -130 32 308 Sep-19 11,610 11,685 11,380 11,530 11,655 -125 455,898 451,864 Oct-19 11,745 11,745 11,500 11,600 11,745 -145 24 74 Nov-19 11,760 11,785 11,545 11,635 11,775 -140 306 2,104 Jan-20 12,800 12,840 12,495 12,650 12,830 -180 26,408 53,864 Mar-20 12,800 12,800 12,690 12,755 13,035 -280 8 10 Apr-20 - - - 13,035 13,035 0 0 0 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com