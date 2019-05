China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, May 28 2019 Natural Rubber Turnover: 510,874 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-19 11,610 11,750 11,605 11,675 11,540 135 400 318 Jul-19 11,750 11,750 11,720 11,735 11,685 50 8 264 Aug-19 11,945 11,945 11,790 11,875 11,780 95 36 384 Sep-19 11,915 11,985 11,805 11,900 11,795 105 472,116 393,050 Oct-19 11,965 12,035 11,915 11,980 11,840 140 34 60 Nov-19 12,005 12,085 11,970 12,035 11,950 85 170 3,390 Jan-20 12,880 12,950 12,780 12,865 12,745 120 33,526 79,360 Mar-20 13,015 13,070 13,015 13,045 12,905 140 10 52 Apr-20 13,120 13,120 13,120 13,120 13,015 105 6 84 May-20 12,975 13,160 12,975 13,075 12,945 130 4,568 4,474 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

