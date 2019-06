China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, June 6 2019 Natural Rubber Turnover: 1,005,566 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-19 - - - 11,785 11,785 0 0 258 Jul-19 11,950 12,205 11,785 12,030 11,960 70 50 228 Aug-19 12,060 12,295 11,805 12,050 11,980 70 80 372 Sep-19 12,120 12,365 11,840 12,110 12,025 85 934,826 404,138 Oct-19 12,065 12,425 11,900 12,290 11,980 310 52 58 Nov-19 12,220 12,435 11,950 12,145 12,185 -40 1,784 3,534 Jan-20 13,060 13,270 12,795 13,045 12,950 95 62,824 88,162 Mar-20 13,155 13,345 12,945 13,140 13,100 40 28 48 Apr-20 13,050 13,290 13,050 13,170 13,280 -110 4 88 May-20 13,235 13,435 12,935 13,190 13,150 40 5,918 5,706 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

