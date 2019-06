China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Monday, June 10 2019 Natural Rubber Turnover: 524,612 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-19 12,180 12,215 12,000 12,060 11,785 275 48 234 Jul-19 12,210 12,255 12,120 12,175 12,030 145 30 226 Aug-19 12,230 12,385 12,160 12,255 12,050 205 154 372 Sep-19 12,320 12,510 12,235 12,330 12,110 220 482,936 413,622 Oct-19 12,385 12,405 12,365 12,380 12,290 90 26 52 Nov-19 12,420 12,580 12,350 12,430 12,145 285 228 3,490 Jan-20 13,225 13,400 13,145 13,255 13,045 210 38,072 89,108 Mar-20 13,360 13,360 13,335 13,345 13,140 205 6 44 Apr-20 - - - 13,400 13,170 230 0 88 May-20 13,335 13,560 13,315 13,410 13,190 220 3,112 6,020 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com