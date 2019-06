China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, June 11 2019 Natural Rubber Turnover: 627,962 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-19 12,100 12,285 12,095 12,200 12,060 140 62 202 Jul-19 12,150 12,275 12,110 12,190 12,175 15 26 224 Aug-19 12,205 12,425 12,190 12,280 12,255 25 52 364 Sep-19 12,255 12,485 12,190 12,345 12,330 15 580,210 431,902 Oct-19 12,420 12,420 12,420 12,420 12,380 40 2 54 Nov-19 12,375 12,620 12,355 12,535 12,430 105 1,176 3,876 Jan-20 13,200 13,405 13,150 13,285 13,255 30 42,300 91,122 Mar-20 13,380 13,380 13,380 13,380 13,345 35 2 44 Apr-20 - - - 13,585 13,400 185 0 88 May-20 13,315 13,580 13,310 13,475 13,410 65 4,132 6,510 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com