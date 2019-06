China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, June 14 2019 Natural Rubber Turnover: 530,932 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jun-19 - - - 11,865 11,865 0 0 194 Jul-19 11,880 11,880 11,800 11,850 12,120 -270 12 230 Aug-19 - - - 12,035 12,130 -95 0 356 Sep-19 12,300 12,300 11,925 12,090 12,215 -125 490,406 401,792 Oct-19 - - - 12,160 12,420 -260 0 54 Nov-19 12,370 12,380 12,025 12,115 12,345 -230 1,290 3,634 Jan-20 13,250 13,260 12,900 13,060 13,180 -120 34,988 89,632 Mar-20 - - - 12,350 13,280 -930 0 42 Apr-20 13,410 13,410 13,200 13,300 13,400 -100 16 84 May-20 13,420 13,420 13,075 13,240 13,345 -105 4,220 7,472 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

