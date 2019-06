China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, June 19 2019 Natural Rubber Turnover: 603,548 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-19 11,625 11,860 11,560 11,645 11,670 -25 56 236 Aug-19 11,765 11,870 11,705 11,805 11,730 75 60 334 Sep-19 11,880 12,015 11,675 11,815 11,805 10 556,318 408,576 Oct-19 11,915 12,030 11,835 11,965 11,825 140 32 54 Nov-19 12,005 12,080 11,825 11,945 11,925 20 204 3,548 Jan-20 12,845 12,980 12,715 12,830 12,805 25 43,244 90,972 Mar-20 12,965 12,965 12,850 12,885 13,045 -160 10 40 Apr-20 12,995 13,005 12,995 13,000 13,020 -20 4 82 May-20 13,035 13,135 12,885 13,005 12,980 25 3,620 8,472 Jun-20 - - - 13,065 13,065 0 0 24 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

