China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Monday, June 24 2019 Natural Rubber Turnover: 452,026 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-19 11,630 11,630 11,425 11,480 11,635 -155 34 244 Aug-19 11,710 11,710 11,500 11,535 11,705 -170 92 332 Sep-19 11,725 11,780 11,530 11,625 11,755 -130 415,680 432,644 Oct-19 11,665 11,665 11,665 11,665 11,785 -120 2 52 Nov-19 11,870 11,900 11,675 11,775 11,895 -120 990 3,842 Jan-20 12,760 12,840 12,610 12,695 12,795 -100 31,452 92,532 Mar-20 - - - 12,865 12,865 0 0 38 Apr-20 12,895 12,915 12,895 12,900 13,000 -100 6 82 May-20 12,960 12,995 12,725 12,840 12,960 -120 3,768 9,708 Jun-20 12,955 12,955 12,955 12,955 13,065 -110 2 26 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

