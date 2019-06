China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, June 27 2019 Natural Rubber Turnover: 350,876 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-19 11,515 11,530 11,475 11,495 11,530 -35 104 192 Aug-19 11,600 11,600 11,530 11,570 11,600 -30 20 280 Sep-19 11,630 11,720 11,555 11,645 11,645 0 324,036 421,124 Oct-19 11,745 11,745 11,655 11,705 11,705 0 28 68 Nov-19 11,755 11,795 11,680 11,760 11,770 -10 700 4,694 Jan-20 12,655 12,780 12,650 12,715 12,730 -15 23,390 96,868 Mar-20 12,825 12,825 12,825 12,825 12,790 35 2 32 Apr-20 12,920 12,920 12,920 12,920 12,900 20 2 82 May-20 12,855 12,920 12,800 12,860 12,870 -10 2,594 9,896 Jun-20 - - - 12,860 12,860 0 0 28 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

