China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, July 2 2019 Natural Rubber Turnover: 608,432 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-19 11,135 11,135 11,030 11,050 11,240 -190 16 166 Aug-19 11,175 11,180 11,115 11,160 11,390 -230 90 294 Sep-19 11,400 11,440 11,135 11,275 11,415 -140 507,754 423,800 Oct-19 11,175 11,390 11,175 11,220 11,480 -260 88 72 Nov-19 11,550 11,550 11,255 11,365 11,550 -185 1,580 5,722 Jan-20 12,295 12,325 11,920 12,110 12,320 -210 88,542 108,264 Mar-20 12,145 12,325 12,095 12,185 12,585 -400 24 38 Apr-20 12,235 12,290 12,235 12,260 12,570 -310 4 78 May-20 12,505 12,510 12,100 12,290 12,510 -220 10,318 12,586 Jun-20 12,565 12,565 12,265 12,370 12,630 -260 16 34 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

