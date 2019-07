China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, July 10 2019 Natural Rubber Turnover: 305,384 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jul-19 10,330 10,330 10,330 10,330 10,865 -535 8 170 Aug-19 10,540 10,690 10,540 10,620 10,765 -145 90 268 Sep-19 10,660 10,750 10,630 10,695 10,810 -115 256,394 397,272 Oct-19 10,760 10,830 10,720 10,760 10,845 -85 12 84 Nov-19 10,785 10,880 10,770 10,810 10,870 -60 1,104 6,124 Jan-20 11,470 11,635 11,470 11,565 11,640 -75 43,422 130,116 Mar-20 11,680 11,785 11,680 11,730 11,770 -40 4 30 Apr-20 11,800 11,800 11,800 11,800 12,085 -285 2 78 May-20 11,700 11,860 11,700 11,795 11,845 -50 4,346 16,570 Jun-20 11,900 11,900 11,900 11,900 11,905 -5 2 52 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

