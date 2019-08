China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Friday, August 23 2019 Natural Rubber Turnover: 186,066 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-19 10,430 10,430 10,345 10,365 10,365 0 16,882 117,286 Oct-19 10,435 10,435 10,435 10,435 10,420 15 2 126 Nov-19 10,585 10,585 10,475 10,505 10,500 5 1,126 13,838 Jan-20 11,445 11,455 11,360 11,405 11,400 5 161,364 312,934 Mar-20 - - - 11,725 11,725 0 0 28 Apr-20 11,695 11,695 11,695 11,695 11,680 15 2 80 May-20 11,665 11,670 11,580 11,620 11,620 0 6,686 50,172 Jun-20 - - - 11,855 11,855 0 0 46 Jul-20 - - - 11,890 11,890 0 0 14 Aug-20 11,775 11,780 11,775 11,775 11,830 -55 4 18 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

