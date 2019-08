China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, August 27 2019 Natural Rubber Turnover: 300,240 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-19 10,455 10,500 10,405 10,445 10,340 105 27,562 93,208 Oct-19 10,545 10,545 10,545 10,545 10,480 65 2 132 Nov-19 10,540 10,610 10,520 10,570 10,465 105 1,506 14,376 Jan-20 11,500 11,585 11,465 11,525 11,380 145 256,626 311,972 Mar-20 11,680 11,680 11,670 11,675 11,370 305 8 28 Apr-20 11,785 11,785 11,750 11,760 11,620 140 6 82 May-20 11,750 11,775 11,670 11,720 11,580 140 14,516 51,280 Jun-20 - - - 11,605 11,605 0 0 46 Jul-20 - - - 11,660 11,660 0 0 16 Aug-20 12,010 12,010 11,840 11,935 11,785 150 14 18 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com