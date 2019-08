China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, August 28 2019 Natural Rubber Turnover: 712,854 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-19 10,480 10,675 10,410 10,580 10,445 135 45,720 77,710 Oct-19 10,555 10,700 10,500 10,625 10,545 80 82 138 Nov-19 10,615 10,805 10,545 10,720 10,570 150 4,636 13,970 Jan-20 11,565 11,820 11,480 11,690 11,525 165 628,020 338,720 Mar-20 11,905 11,905 11,895 11,900 11,675 225 6 24 Apr-20 11,795 12,020 11,745 11,910 11,760 150 34 80 May-20 11,750 11,990 11,700 11,865 11,720 145 34,332 54,358 Jun-20 12,095 12,115 12,000 12,055 11,605 450 16 56 Jul-20 11,960 11,960 11,960 11,960 11,660 300 2 18 Aug-20 12,130 12,275 12,130 12,180 11,935 245 6 20 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

