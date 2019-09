China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, September 4 2019 Natural Rubber Turnover: 628,598 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Sep-19 10,845 11,115 10,810 10,945 10,735 210 11,872 39,122 Oct-19 10,900 11,150 10,900 11,000 10,850 150 58 158 Nov-19 10,970 11,225 10,930 11,080 10,865 215 4,310 14,230 Jan-20 11,905 12,170 11,830 12,005 11,810 195 569,164 372,176 Mar-20 12,065 12,295 12,010 12,250 12,030 220 26 38 Apr-20 12,335 12,335 12,335 12,335 11,925 410 2 80 May-20 12,070 12,355 12,030 12,205 12,000 205 43,146 64,602 Jun-20 12,370 12,370 12,370 12,370 12,050 320 4 54 Jul-20 12,300 12,300 12,300 12,300 12,250 50 2 22 Aug-20 12,275 12,560 12,275 12,470 12,195 275 14 36 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

