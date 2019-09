China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, September 19 2019 Natural Rubber Turnover: 335,802 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Oct-19 11,135 11,135 11,085 11,100 11,105 -5 6 88 Nov-19 11,105 11,160 11,055 11,110 11,150 -40 1,238 13,880 Jan-20 11,910 11,970 11,805 11,900 11,940 -40 303,578 355,642 Mar-20 - - - 12,020 12,060 -40 0 46 Apr-20 12,110 12,110 12,110 12,110 12,150 -40 2 78 May-20 12,085 12,135 11,970 12,075 12,110 -35 30,330 80,618 Jun-20 - - - 12,205 12,205 0 0 58 Jul-20 - - - 12,230 12,230 0 0 22 Aug-20 - - - 12,300 12,300 0 0 34 Sep-20 12,265 12,305 12,150 12,235 12,290 -55 648 3,082 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

