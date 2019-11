China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, November 6 2019 Natural Rubber Turnover: 412,544 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Nov-19 11,250 11,300 11,130 11,165 11,160 5 1,120 3,760 Jan-20 12,190 12,255 12,085 12,140 12,075 65 337,694 327,984 Mar-20 - - - 12,175 12,175 0 0 46 Apr-20 12,395 12,395 12,395 12,395 12,320 75 2 94 May-20 12,315 12,430 12,245 12,310 12,250 60 69,690 169,334 Jun-20 - - - 12,405 12,405 0 0 40 Jul-20 - - - 12,355 12,295 60 0 18 Aug-20 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 0 2 52 Sep-20 12,495 12,545 12,380 12,445 12,385 60 4,036 22,752 Oct-20 - - - 12,440 12,160 280 0 0 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com