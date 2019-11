China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Monday, November 18 2019 Natural Rubber Turnover: 389,850 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-20 11,915 12,125 11,870 11,970 12,055 -85 299,706 270,344 Mar-20 12,090 12,180 12,090 12,120 12,240 -120 18 42 Apr-20 12,140 12,215 12,140 12,150 12,160 -10 14 80 May-20 12,080 12,300 12,060 12,170 12,235 -65 85,332 190,932 Jun-20 - - - 12,220 12,220 0 0 40 Jul-20 - - - 12,435 12,435 0 0 16 Aug-20 - - - 12,505 12,505 0 0 52 Sep-20 12,250 12,455 12,215 12,325 12,380 -55 4,766 26,812 Oct-20 - - - 12,350 12,350 0 0 8 Nov-20 12,460 12,460 12,315 12,370 12,350 20 14 6 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

