China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, November 19 2019 Natural Rubber Turnover: 431,174 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-20 12,100 12,165 11,980 12,085 11,970 115 325,566 268,986 Mar-20 12,160 12,285 12,160 12,215 12,120 95 8 40 Apr-20 - - - 12,150 12,150 0 0 80 May-20 12,280 12,345 12,155 12,265 12,170 95 100,850 193,676 Jun-20 - - - 12,220 12,220 0 0 40 Jul-20 - - - 12,435 12,435 0 0 16 Aug-20 - - - 12,505 12,505 0 0 52 Sep-20 12,450 12,485 12,320 12,420 12,325 95 4,744 26,546 Oct-20 - - - 12,350 12,350 0 0 8 Nov-20 12,420 12,465 12,420 12,450 12,370 80 6 12 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

