China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, November 26 2019 Natural Rubber Turnover: 795,546 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-20 12,825 12,855 12,450 12,680 12,805 -125 532,612 215,998 Mar-20 12,925 12,925 12,670 12,795 12,835 -40 4 24 Apr-20 12,725 12,770 12,600 12,685 12,990 -305 18 86 May-20 12,895 12,935 12,575 12,775 12,895 -120 237,516 245,294 Jun-20 12,960 12,960 12,885 12,920 13,005 -85 4 46 Jul-20 12,995 12,995 12,990 12,990 13,095 -105 4 28 Aug-20 - - - 13,055 13,055 0 0 54 Sep-20 12,955 13,005 12,650 12,835 12,970 -135 25,384 32,654 Oct-20 - - - 13,080 13,080 0 0 8 Nov-20 12,800 12,865 12,800 12,830 13,120 -290 4 34 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

