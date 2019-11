China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, November 27 2019 Natural Rubber Turnover: 570,988 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-20 12,575 12,655 12,470 12,570 12,680 -110 348,850 196,892 Mar-20 12,800 12,800 12,550 12,675 12,795 -120 72 34 Apr-20 12,755 12,770 12,685 12,740 12,685 55 16 74 May-20 12,720 12,805 12,620 12,715 12,775 -60 200,240 261,816 Jun-20 - - - 12,900 12,920 -20 0 46 Jul-20 12,885 12,895 12,880 12,885 12,990 -105 6 24 Aug-20 - - - 13,055 13,055 0 0 54 Sep-20 12,800 12,895 12,700 12,785 12,835 -50 21,790 36,664 Oct-20 - - - 13,075 13,080 -5 0 8 Nov-20 12,975 12,995 12,850 12,905 12,830 75 14 42 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

