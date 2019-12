China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, December 5 2019 Natural Rubber Turnover: 888,272 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Jan-20 12,560 12,960 12,505 12,725 12,460 265 147,900 75,516 Mar-20 12,780 12,900 12,750 12,820 12,650 170 16 36 Apr-20 12,775 13,215 12,775 13,050 12,655 395 6 58 May-20 12,850 13,380 12,800 13,040 12,745 295 699,380 405,890 Jun-20 13,270 13,350 13,250 13,315 12,675 640 30 46 Jul-20 12,975 13,410 12,960 13,180 12,900 280 192 32 Aug-20 13,045 13,045 13,045 13,045 12,855 190 4 50 Sep-20 12,950 13,475 12,930 13,210 12,855 355 40,574 48,724 Oct-20 - - - 12,975 12,975 0 0 8 Nov-20 13,140 13,520 13,080 13,320 13,050 270 170 104 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

