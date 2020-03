China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Tuesday, March 10 2020 Natural Rubber Turnover: 334,339 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Mar-20 - - - 10,485 10,485 0 0 51 Apr-20 10,425 10,425 10,425 10,425 10,205 220 1 41 May-20 10,500 10,775 10,395 10,590 10,280 310 233,908 120,067 Jun-20 10,650 10,815 10,535 10,650 10,400 250 27 51 Jul-20 10,620 10,930 10,620 10,790 10,475 315 8 28 Aug-20 10,815 10,875 10,745 10,785 10,590 195 6 19 Sep-20 10,700 11,060 10,670 10,860 10,545 315 96,765 94,006 Oct-20 10,805 11,105 10,805 10,885 10,765 120 38 13 Nov-20 10,885 11,210 10,865 11,035 10,725 310 184 1,744 Jan-21 11,530 12,100 11,530 11,910 11,650 260 3,402 8,793 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

