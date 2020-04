China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, April 1 2020 Natural Rubber Turnover: 234,869 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Apr-20 - - - 9,280 9,280 0 0 20 May-20 9,380 9,495 9,220 9,360 9,405 -45 35,850 41,047 Jun-20 9,540 9,635 9,360 9,495 9,465 30 23 51 Jul-20 9,530 9,530 9,455 9,510 9,500 10 4 48 Aug-20 9,620 9,620 9,620 9,620 9,690 -70 1 179 Sep-20 9,640 9,750 9,470 9,610 9,670 -60 182,378 156,810 Oct-20 9,830 9,830 9,540 9,595 9,765 -170 23 62 Nov-20 9,830 9,915 9,655 9,780 9,840 -60 198 2,124 Jan-21 11,110 11,240 10,870 11,070 11,015 55 16,391 27,090 Mar-21 11,185 11,185 11,185 11,185 11,170 15 1 2 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

