China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, April 2 2020 Natural Rubber Turnover: 302,159 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Apr-20 9,500 9,500 9,305 9,410 9,280 130 3 19 May-20 9,220 9,545 9,115 9,325 9,360 -35 39,821 37,812 Jun-20 9,320 9,570 9,260 9,395 9,495 -100 14 49 Jul-20 9,295 9,630 9,205 9,390 9,510 -120 8 48 Aug-20 9,555 9,630 9,555 9,600 9,620 -20 3 179 Sep-20 9,450 9,820 9,360 9,590 9,610 -20 246,010 158,605 Oct-20 9,560 9,815 9,505 9,735 9,595 140 13 60 Nov-20 9,595 9,985 9,550 9,785 9,780 5 213 2,114 Jan-21 10,850 11,170 10,785 10,975 11,070 -95 16,072 29,623 Mar-21 10,340 11,190 10,340 10,765 11,185 -420 2 3 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com