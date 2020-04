China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, April 8 2020 Natural Rubber Turnover: 367,632 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Apr-20 9,845 9,845 9,845 9,845 9,460 385 1 18 May-20 9,540 9,965 9,465 9,730 9,605 125 36,146 29,103 Jun-20 9,580 9,920 9,580 9,795 9,710 85 34 50 Jul-20 9,700 10,030 9,700 9,910 9,795 115 20 42 Aug-20 10,030 10,095 9,930 9,995 9,865 130 15 172 Sep-20 9,795 10,245 9,740 10,010 9,880 130 314,869 162,218 Oct-20 9,860 10,200 9,855 10,080 9,970 110 29 67 Nov-20 10,020 10,380 9,920 10,135 10,050 85 245 2,160 Jan-21 11,135 11,665 11,060 11,395 11,195 200 16,270 32,569 Mar-21 11,335 11,740 11,335 11,580 11,425 155 3 8 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com