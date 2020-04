China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, April 15 2020 Natural Rubber Turnover: 190,465 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Apr-20 - - - 10,000 10,000 0 0 18 May-20 9,850 9,850 9,720 9,780 9,745 35 11,112 22,957 Jun-20 9,880 9,880 9,825 9,835 9,790 45 8 44 Jul-20 9,190 10,690 9,185 9,710 10,025 -315 15 42 Aug-20 - - - 10,085 10,085 0 0 25 Sep-20 10,030 10,125 9,990 10,055 10,015 40 171,842 169,701 Oct-20 10,150 10,195 10,120 10,165 10,120 45 9 98 Nov-20 10,170 10,275 10,170 10,225 10,170 55 48 2,256 Jan-21 11,400 11,495 11,380 11,430 11,390 40 7,430 34,498 Mar-21 11,540 11,540 11,540 11,540 11,545 -5 1 11 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

