China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Thursday, April 16 2020 Natural Rubber Turnover: 207,407 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest May-20 9,760 9,800 9,590 9,690 9,780 -90 11,946 21,976 Jun-20 9,830 9,830 9,665 9,685 9,835 -150 24 45 Jul-20 - - - 9,710 9,710 0 0 42 Aug-20 - - - 10,085 10,085 0 0 25 Sep-20 10,055 10,075 9,860 9,960 10,055 -95 184,592 174,061 Oct-20 10,070 10,145 10,030 10,055 10,165 -110 18 94 Nov-20 10,235 10,235 10,045 10,120 10,225 -105 121 2,279 Jan-21 11,390 11,455 11,220 11,340 11,430 -90 10,705 35,203 Mar-21 - - - 11,540 11,540 0 0 11 Apr-21 11,640 11,640 11,640 11,640 11,540 100 1 1 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

Write to djnews.beijing@dowjones.com